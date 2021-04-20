شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين «الريف المصري» والجامعة البريطانية بمصر للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور يحيى بهى الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية، الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين شركة تنمية الريف المصري الجديد والجامعة البريطانية في مصر، بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة لخدمة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، من خلال تركيب توربينات رياح لتوفير الكهرباء من خارج الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير الدعم الفنى فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه وذلك بحضور فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ووفقا للبروتوكول تمنح الجامعة البريطانية «شركة تنمية الريف المصري الجديد» الحق بموجب هذا الاتفاق في الإستفادة من أحد التوربينات التي تعمل بطاقة الرياح، والتى تم إنتاجها عن طريق الجامعة البريطانية لتوفير الطاقة المتجددة، وذلك بدون مقابل مادى ولمدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توريد وتشغيل التوربينة حيث يأتى ذلك دعماً من الجامعة البريطانية للمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، لأغراض البحث العلمي، ولدعم جهود استخراج المياه الجوفية من أجل توفير مياه الرى والشرب في هذه المناطق الزراعية والعمرانية الجديدة.

وأشار البروتوكول إلى إن شركة تنمية الريف المصري الجديد تقوم بتوفير مساحة أرض مناسبة، تكون مخصصة للجامعة البريطانية ومن يمثلها من مقاولين، لتوريد وتركيب توربينة رياح بقدرة تتناسب مع قياسات الرياح بجميع أجزائها، شاملة البرج المصنع من الهيكل الصلب، والمولد الكهربائي وكل المعدات الكهرو ميكانيكية اللازمة لتشغيل التوربينة.

واتفق الطرفان الطرفين على هامش توقيع البروتوكول على معاونة الجامعة البريطانية لمشروع المليون ونصف المليون فدان فيما يتعلق بعمليات تحلية المياه، وذلك للوصول بالمياه الجوفية إلى درجة الملوحة المناسبة للشرب وللرى بتكنولوجيات متقدمة واقتصادية، لما لخبراء وأساتذة كلية الهندسة بالجامعة البريطانية من خبرات ونجاحات على أرض الواقع في هذا المجال

من جانبها، أكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، خلال حفل التوقيع، على تقديم الجامعة البريطانية في مصر الدعم الكامل لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، من منطلق مسؤولية الجامعة نحو تقديم كل أنواع الدعم للدولة ومشروعاتها القومية والتنموية الكبرى، من أجل الوصول إلى المستقبل الذي يليق بمصر في ظل الخطة الموضوعة والتى يتم تنفيذها حاليًَا وتشهد العديد من الإنجازات التي تتحقق على أيدى الرئيس عبدالفتاح السيسي

يذكر أن تصميم وتصنيع توربينات الرياح يتم من خلال مشروع تحالف الطاقة الجديدة والمتجددة، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. حيث يتم تنفيذ وتطوير التوربينات في عدة مواقع بهدف خدمة مشروعات صناعية وزراعية، من خلال تحالف الطاقة المشار إليه، كذلك من خلال مشروع توفير مصادر ميسورة للطاقة والمياه، والممول من الاتحاد الأوروبي.