شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول اليوم الثلاثاء أعمال النظافة بالمدينة والقرى موجهًا بتكثيف حملات النظافة بالشوارع وفتح الشوارع للمارة وإزالة الإشغالات.

وتابع عصام القصيف، نائب رئيس المدينة يرافقه جهاز النظافة والتجميل بتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليوم من القمامة والأتربة والمخلفات ومسح وتمهيد الشوارع بالجليدر

تابع على العيسوي، رئيس قرية السحايت أعمال النظافة بشوارع القري وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع تراكمات القمامة وتحميلها إلى المقالب العمومية .

تابع تميم ابو زيد، رئيس قرية الزعفران أعمال النظافة اليومية داخل شوارع القرية ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية .

في نفس السياق، تابع هاني الفوال، رئيس قرية البنا أعمال إزالة تعدى على شارع بقرية الابحر وفتحه للمارة وتم فتح الشارع وتمهيده للمارة بوجود وقوة من الشرطة.

وشدد رئيس المركز والمدينه على رؤساء الوحدات القروية بمتابعة الأسواق للتأكد من توفر السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كذلك الخبز خلال شهر رمضان المبارك.

الحامول

الحامول

الحامول

الحامول