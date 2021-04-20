شكرا لقرائتكم خبر عن 7681 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تلقي 7681 مواطنا لقاح كورونا جرعة أولى بمنافذ المحافظة بينما تلقي 534 الجرعة الثانية حتى الآن.

وأشار بيان لمديرية الصحة إلى أن إجمالي من تلقوا اللقاح بمنفذ كفرشكر على منذ بدء التطعيم وحتي الان بلغ 2843 مواطنا للجرعة الاولي و127 للجرعة الثانية وفي مركز طب سنديون بقليوب بلغ 2388 للجرعة الاولي و137 للجرعة الثانية وفي مركز طبي حجازي بلغ 2450 للجرعة الاولي و270 للجرعة الثانية

فيما سجلت المحافظة 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 3 حالات من خارج المحافظة وجاء مركز بنها في مقدمة الإصابات ب8 حالات ثم كفرشكر ب7 حالات والخانكة ب3 حالات وطوخ بحالتين والعبور وغرب شبرا ب بحالة لكلامنهما بينما حققت القناطر وشرق شبرا وشبين القناطر وقليوب وقها صفر إصابات.