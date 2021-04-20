محافظ المنيا يكلف رؤساء المدن بتكثيف حملات المتابعة لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف رؤساء المدن بتكثيف حملات المتابعة لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة اليومية لتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلي تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وشدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.
ووجه "القاضي " رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم ، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.
وافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، على مذكرة إدارة المواقف، بشأن طلب جهاز مدينة المنيا الجديدة، الموافقة على ترخيص سيارتين ميني باص لدعم منظومة النقل الداخلي بمدينة المنيا الجديدة، كما وافق المجلس على طلب مديرية التربية والتعليم، لتخصيص مدرسة التعليم الأساسي، بحي النوادي بمدينة المنيا الجديدة، كمدرسة رسمية للغات.
كما وجه محافظ المنيا وكيل وزارة التموين بتوفير سيارات متنقلة للسلع والمواد الغذائية بالقري الأكثر احتياجا ،تيسيرا على المواطنين بتلك القرى .
واستعرض الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف الوبائي للجائحة، بالإضافة الى متابعة تنفيذ إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض وعلاج الحالات المصابة الى جانب رفع الوعي الصحي لجميع فئات الاطقم الطبية، بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأعلن وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص فرق طبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة ، ستقوم بتوصيل اللقاح لمنازل غير القادرين على الوصول لمراكز تلقى لقاح كورونا، حيث يقوم الراغب في طلب تلك الخدمة بالتسجيل بها على الموقع الالكتروني ، للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاحات فيروس كورونا ، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أنه بموجب التسجيل على الموقع الالكتروني فسيتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وكذلك المكان ، سواء في المراكز المخصصة لذلك أو منزليا ، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.