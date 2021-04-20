شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف رؤساء المدن بتكثيف حملات المتابعة لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة اليومية لتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلي تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وشدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.

ووجه "القاضي " رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم ، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، على مذكرة إدارة المواقف، بشأن طلب جهاز مدينة المنيا الجديدة، الموافقة على ترخيص سيارتين ميني باص لدعم منظومة النقل الداخلي بمدينة المنيا الجديدة، كما وافق المجلس على طلب مديرية التربية والتعليم، لتخصيص مدرسة التعليم الأساسي، بحي النوادي بمدينة المنيا الجديدة، كمدرسة رسمية للغات.

كما وجه محافظ المنيا وكيل وزارة التموين بتوفير سيارات متنقلة للسلع والمواد الغذائية بالقري الأكثر احتياجا ،تيسيرا على المواطنين بتلك القرى .

واستعرض الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف الوبائي للجائحة، بالإضافة الى متابعة تنفيذ إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض وعلاج الحالات المصابة الى جانب رفع الوعي الصحي لجميع فئات الاطقم الطبية، بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأعلن وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص فرق طبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة ، ستقوم بتوصيل اللقاح لمنازل غير القادرين على الوصول لمراكز تلقى لقاح كورونا، حيث يقوم الراغب في طلب تلك الخدمة بالتسجيل بها على الموقع الالكتروني ، للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاحات فيروس كورونا ، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أنه بموجب التسجيل على الموقع الالكتروني فسيتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وكذلك المكان ، سواء في المراكز المخصصة لذلك أو منزليا ، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.