شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكشف عن خطة الوزارة في صعيد مصر أمام لجنة «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الثلاثاء، إنه فيما يتعلق بدور الوزارة بصعيد مصر، يقوم الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بأسيوط وهو من أكبر الفروع بتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية بالمحافظة علاوة على محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج وأسوان، حيث يتم العمل على تحويل قرية القبابية بمحافظة قنا إلى أول قرية متوافقة بيئيًا على غرار قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، وأيضًا يعمل البرنامج الوطني للمخلفات بمحافظتي أسيوط وقنا على تنفيذ أول حزم من البنية التحتية وسيتم قريبًا فتح عدد من المحطات الوسيطة لجمع المخلفات بهما

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم طرح محمية سالوجا وغزال بأسوان للاستثمار بعد تطوير البنية التحتية بها، وفي المنيا يتم تنفيذ المصنع الثانى لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وأيضًا العمل على تنفيذ حوالي ١٧٥ وحدة بيوجاز بقنا وأسيوط وسوهاج من خلال شركات ناشئة للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد ،وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة في خدمة البيئة المصرية.

وحول مصنع ادكو.. أكدت وزيرة البيئة أن المصنع مع المتعهدين يكفي لاستخدام قش الأرز، مضيفة أن مصر لديها ٤٠ مليون طن سنويًا من المخلفات الزراعية وقد تم تنفيذ خريطة استثمارية تتضمن عدد من المخلفات ومنها قصب السكر وجريد النخل وأماكن تواجدها وتم عمل مشروع استثماري بالتعاون مع محافظة مع الوادي الجديد لإنشاء أول مصنع لتدوير جريد النخل لانتاج الخشب بتكنولوجيا ألمانية.