شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. صرف الدفعة الأولى من المعاش الاستثنائي لأسر الشهداء والمصابين بقرى بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بشمال سيناء عن صرف الدفعة الأولى من المعاشات الاستثنائية لعدد 12 من أسر الشهداء والمصابين من غير العاملين في الحكومة، في الأحداث التي شهدتها قرى بئر العبد.

وأكد سامي كامل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بشمال سيناء، أنه سيتم الصرف من مكتب تأمينات بئر العبد اعتبارًا من أول مايو المقبل، وذلك وفقًا للقرار رقم 558 لسنة 2021.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه سيتم صرف المعاش الشهري لكل من هاجر محمود عثمان (رابعة) معاش شهري 900 جنيه بنسبة عجز 60%، رضا حسن يوسف (قاطية) معاش شهري 975 جنيه نسبه عجز 65%، ايمان منصور سالم (قاطيه) معاش 75 جنيه نسبة عجز 5%، محمود مهني سليمان (ابو الجلود) معاش 300 جنيه نسبة عجز 20%، فاطمة حسن حسين معاش 225 بنسبة عجز 15%

وسيتم الصرف لكلا من سليمان بسام سليمان معاش 300 جنيه نسبة عجز 20% رمانه، علي عبيد مسلم معاش 1070 شهريا نسبة عجز 70% رابعة، سامح السيد محمد معاش 300 جنيه نسبة عجز 20% رمانة، احمد محمد متعب معاش 450 جنيه نسبة عجز 30%، احمد عيد محمد ابراهيم اقطية (متوفي) 1500 شهري للورثة، علي محروس سالم ابراهيم متوفي 1500 للورثه شهري ، محمد سالم سلامة سليمان (الكرامة)1500 شهري.

وطالب المصابين من العاملين بالقطاع الحكومي التوجه لصندوق التأمين الحكومي للاستعلام حيث سيتم المتابعة مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة لإنهاء إجراءات بقية الحالات تباعًا.