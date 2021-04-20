شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم «موتوسيكل» بسيارة نقل.. مصرع شخصين بحادث طريق فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل و«موتوسيكل» على الطريق الزراعي السريع فى نطاق مركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعي السريع، أمام قرية زهرة، فى نطاق المركز.

أسفر الحادث عن وفاة «إبراهيم .ع» 37 سنة، ويقيم بكفر الدوار، و«عبد الباري .أ» 58 سنة، مقيم كفر الدوار فى محافظة البحيرة.

تم نقل الجثتين إلي ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفى كفر الدوار المركزي، وتحرر محضرًا بالواقعة.