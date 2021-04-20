شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي وجود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز- في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أي من السلع التموينية خلال شهر رمضان الجاري، مُشددةً على توفر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وذكرت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع التموينية لمنع التلاعب في أسعار السلع أو احتكارها.

وفي سياق متصل، يتم ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية بــ 1500 مخزن تنتشر بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يجري صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يومياً لمنافذ صرف السلع التموينية خلال شهر رمضان، وكذلك ضخ ما يزيد عن 3 آلاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن أرز، وألف طن بالنسبة للمكرونة، إلى جانب ضخ كميات كبيرة من باقي سلع المنظومة التموينية التي يصل عددها إلى 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.