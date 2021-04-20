شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة بالقليوبية: تدريب 100 رائدة على حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر الفرع، تدريبًا خاصًا للرائدات الريفيات على رسائل حملة طرق الأبواب تحت عنوان «المعادلة الصح»، وذلك لرفع الوعي المجتمعي بأهمية اختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة.

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن البرنامج التدريبي تضمن تدريب ١٠٠ رائدة ريفية خلال يومين بمشاركة إحدى الشركات العالمية، وذلك استعدادًا لحملة طرق الأبواب التي سيتم تنفيذها بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأضافت أن الحملة ستنفذ خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٣ أبريل الجاري، حول أضرار الزيوت المهدرجة، وخطورة استخدام الأطعمة الضارة على صحة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الأسرة المصرية وطرق استخدامها.

القومى للمرأة بالقليوبية يدرب الرائدات الريفيات على رسائل حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة

القومى للمرأة بالقليوبية يدرب الرائدات الريفيات على رسائل حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة