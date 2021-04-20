شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر تقود العالم لوضع خارطة الطريق لما بعد ٢٠٥٠ خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه بفضل دعم القيادة السياسية أصبح ملف البيئة ينظر له بشكل مختلف فى مصر فى السنوات الأخيرة ، حيث كان يقتصر على مواجهة جميع أنواع التلوث من تلوث هواء وماء ومخلفات، ولكن أصبح التعامل مع ذلك الملف بصورة أعم وأوسع ، جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس عبدالخالق عياد ،وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة فى خدمة البيئة المصرية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة في مصر مثل كل بلاد العالم لم يعط وزارة البيئة وظيفة التنفيذ، ولكن منحها صفة التنسيق مع الجهات المختلفة وتسهيل عمليات دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة ، وهو ما دفع الوزارة الى فتح الملف بطريقة تساعد على تحقيق الهدف المرجو بإعادة حوكمة هذا الملف من خلال ٤ محاور يتم العمل عليها بتوجيه من القيادة السياسية ، وتشمل الحد من التلوث ،والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة . والمحور الثالث يتضمن المناخ الداعم والبرامج الداعمة للسياسات وتشمل مبادرات الشباب والتدريب والتوعية لمواجهة محدودية الوعي البيئى وايضا القوانين والتشريعات المنظمة . اما المحور الرابع هو مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغيرات المناخ والتنوع البيولوجى ومشكلات الأوزون وغيرها.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن كل محور تم العمل عليه من خلال عدد من البرامج، فمشكلة تلوث الهواء نجحت الوزارة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء خلال العامين الماضيين والتى كانت تمثل مشكلة للمواطنين، خلال موسم حصاد الأرز، مؤكدة ان العامل الاساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية.

وأشارت إلى مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم والذى يدار من خلال تطبيق الكترونى بواسطة الشباب . وايضا مشكلة النفايات الطبية فمن خلال التنسيق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على تعريفة يقوم من خلالها القطاع الخاص بالنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها. وكذلك منظومة المخلفات البلدية حيث تم تأسيس فكرة تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وقد لاقت الفكرة ترحيب عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل فيه، بالإضافة إلى تدوير المخلفات لتحويلها الى اسمدة ووقود بديل.

وأشارت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية تم البدء فى منظومة تطوير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية والبدء ب ١٠ محميات والعمل على دمج المجتمع المحلى بتلك المحميات للتأكيد على انهم شريك اساسى فى التنمية .ثم طرح فكرة الاستثمار فى المحميات وبدأنا بمحميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة وتم العمل على انشاء نادى للعلوم للأطفال يحكى تاريخ المحميات . وايضا تم اطلاق حملة ايكو ايجيب للترويج ل ١٣ مقصد للسياحة البيئية. كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية لإدماج البيئة فى نسيج المجتمع بكافة فئاته.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على وضع مصر الهام على المستوى العالمى ومستوى السياسات الخارجية من خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى على المستوى الدولى وقيادة العالم فى وضع خارطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠.كما ستترأس مصر أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لتغير المناخ والبدء فى اعداد استراتيجية وطنية لتغير المناخ ، وتابعت فؤاد ان هناك حماس لدى عدد كبير من الشباب للعمل على الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام من خلال عدد من المبادرات البيئية. وايضا قيام الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لانتاج غاز حيوى واسمدة زراعية.

كما تم التنسيق مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار .وتصديق مجلس الوزاراء على معايير الاستدامة البيئية ونسعى للوصول الى ٥٠% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء خلال ٣ سنوات.مشيرة الى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى تتوالها وزارة التجارة والصناعة والتى تؤكد على ان لغة البيئة أصبحت فى كافة الوزارات .