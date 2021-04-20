شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسام موافي يوضح آثار التدخين على القلب والصدر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ورد إلى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، سؤال يقول فيه سائله، «عندي 33 عاما ومدخن ومنذ عدة أيام أصاب بنغزة في صدري ناحية الشمال ومعرفش أخد نفسي كويس وتروح وترجع ومن فترة بحس أن هناك برودة في صدري كأنه يوجد ثلج في صدري».

وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أمس الاثنين، إن الألم المصاحب للتنفس يكون هناك غشاء يغلف الرئة يدعة البلوري، وعند حدوث التهاب يلصق الغشاء البلوري في الرئة.

واستكمل حسام موافي، وعندما يتحرك القفص الصدري يفك التلاصق بين الغشاء والرئة ويشعر الشخص وكأنها سكين تمنعه من استكمال النفس.

وأكد أن آلام الغشاء البلوري وهذا يستلزم الذهاب إلى طبيب قلب، وبما أن الآلام الحديثة إذن يمنع عمل رسم القلب الإجهادي، ولكن إذا انتباب الطبيب شكا في القلب فهناك حلان أولهما القسطرة وهذه مستبعدة والثانية أشعة مقطعية.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأشعة المقطعية على الشريان التاجي تقدم طبي غير عادي.

وأكد أن التدخين جريمة في حق المدخن، موضحًا أن جميع مرضى التمدد الهوائي والقلب والشريان التاجي مدخنين و90 % من الموجودين على جهاز التنفس الصناعي مدخنين.