شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز بسمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية،مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية،حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بتوجيه حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز بدائرة مركز ومدينة سمسطا

وقامت الحملة بالمرور على 15 منشأة غذائية ،وتم سحب عدد 43 عينة أغذية مختلفة وياميش رمضان وإرسالها لمعمل التحليل، فيما تم 27 كيلو جرام من الأغذية التالفة ، و15 لتر خل وعصير مجهول المصدر،وتحرير 29 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذ الشأن