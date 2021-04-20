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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
-الكوسة بـ 10 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5 جنيه .
- الخيار بـ 10جنيهات.
والجوافة بـ 10.5 جنيه .
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 7.7 جنيه.
-الفلفل الرومى بـ 11 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيهاً
-الليمون بـ 27.7 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيهاً.
-التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8 جنيهات
-اليوسفى بـ 11 جنيها .
‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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