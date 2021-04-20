شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: منصة الامتحان التجريبى تعمل بشكل جيد والاختبار 15سؤالاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن طلاب الثانوية العامة من الدخول على منصة التحديثات الخاصة بالامتحان التجريبى التقنى، بعد فتح كود الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، وقال على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إنهم دخلوا على الامتحان وتم الإجابة عن 15 سؤالا فى 8 دقائق، موضحا أن الأسئلة استبيانية وسهلة وليست مرتبطة بالمنهج الدراسى، والمنصة عملت بشكل جيد، فيما أكد بعض الطلبة أيضا تأخرهم فى الدخول على منصة الامتحان التجريبى، بسبب بعض المشكلات التقنية.

فيما تمكن قرابة 590 طالب بمدرسة السعيدية الثانوية من الدخول على المنصة، وأداء الاختبار، وإجراء التحديثات المطلوبة بشكل سريع دون مشكلات كبيرة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إن امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء التجريبية الأولى للثانوية العامة يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر، حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، أما الطلاب الآخرون يذهبوا يوم الخميس، حيث نختبر الشرائح الموجودة بأجهزة التابلت فقط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تـسليـم أكــواد جلسات الامتحان التقنيى للمدارس الثانوية العامة، التى تعقد يومي 20 و22 ابريل الجارى، حيث أكدت الوزارة، أنه تـم إتــاحــة تـسليــم أكـــواد جلسات الامتحان التجريبى التـقنـي، ويتـم الإعلان عن أكواد الجلسات الخاصة بكل يوم على التطبيق الخاص بكل مدرسة ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خـارج المدرسة.