شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرارات هامة من وزير النقل بشأن قيادات الهيئة القومية لسكك الحديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل في بيان صادرعنها اليوم ان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد أصدر عدد من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر كالتالي:

1. يندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية.

2. يندب المهندس مصطفى عبداللطيف ابو المكارم رئيسا لمجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمده سنة.

3. يعين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانه خطوط السكك الحديدية.

4. يكلف المهندس محمد عامر عبدالعزيز نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالقيام بمهام وظيفه نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة وذلك بجانب عمله.

5. يندب المهندس عماد اسعد غبريال عبدالملاك رئيس الادارة المركزية لمنشات الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للادارة المركزيه لشئون المنطقه الوسطى بقطاع البنية الاساسية بالهيئة وذلك لمده سنة.

6. يكلف المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للادارة المركزية للاشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7. يكلف المهندس مجدي عبدالمنعم الصباغ نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة بوظيفة استشاري قطاع بالهيئة.

8. يكلف المهندس سامي محمد عفيفي شلبي مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفة مستشار رئيس الهيئة.

9. يكلف المهندس حسين رشيدي محمد خليل رئيس الادارة المركزية للاشارات والاتصالات بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس ادارة الهيئة لقطاع البنية الاساسية.

10. يندب المهندس سامي عبدالفتاح عبدالمجيد رئيس الادارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفه نائب رئيس مجلس اداره الهيئه لقطاع صيانه الوحدات المتحركه والدعم الفني.

وأشار بيان الوزارة ان الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما جاء لطبيعه المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيره التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا