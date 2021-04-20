شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التسجيل لحجز لقاح كورونا (الرابط والبيانات المطلوبة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الكثير من المصريين التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا.

للتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا:

- الدخول على الرابط التالي هنا

- اختيار التسجيل لطلب لقاح كورونا

- سيتم طرح 3 اختيارات إما العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، وفئات أخرى.

معلومات أساسية عليك إدخالها عند التسجيل:

- لغة التواصل العربية

- الاسم (كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر)

- بلد الجنسية

- الرقم القومي

- تاريخ الميلاد

- النوع

- اختر المحافظة التي ترغب فى الحصول على اللقاح بها

- اختر القسم/ المركز الذى ترغب فى الحصول على اللقاح به

- اختر هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- الوظيفة

- البريد الإلكتروني (اختياري)

- التحقق من رقم هاتفك المحمول

- أدخل رقم هاتفك المحمول، ثم استخدم زر «إرسال» لتستلم رمز التحقق.

- رقم المحمول

- رمز التحقق

- الهاتف الأرضي يجب إدخال كود المحافظة قبل الرقم

- رقم هاتف محمول آخر (اختياري)

ونوهت وزارة الصحة عن الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، وهم:

١- المصابون بأمراض مزمنة «السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوي».

٢- المرضى ناقصو المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية

٣- مرضى الأورام

٤- كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة

وأوضحت وزارة الصحة كيفية عمل لقاح كورونا، وجاءت كالتالي:

عندما يخترق جسمنا عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتيريا)، يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة خاصة بهذا المسبب، فيقضي عليه، وتوجد العديد من التقنيات التي تستخدم لإنتاج اللقاحات في العالم، منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث، ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسيين وهم:

اللقاحات المعطلة وهي تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووي له ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح (لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الأنفلونزا الموسمية).

اللقاحات الحية المضعفة وهي تحتوي على الفيروس حي ولكن جرى إضعاف الحامض النووي بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة).

تقنيات جديدة مع التطور العلمي خصوصًا في مجال البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية أضيفت في السنوات الأخيرة مجموعات أخرى من اللقاحات تعتمد في تصنيعها على تكنولوجيا مختلفة مثل الأحماض النووية معادة التركيب أو تكنولوجيا الحامض النووي الرسولي.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في وقت سابق، إن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

وذكرت أن لقاح «سينوفارم» حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات «سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا».