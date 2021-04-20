شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة والسفير الصيني يبحثان إرسال دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشينج سبل التعاون بين مصر والصين في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا، في إطار التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن الاتصال تناول بحث إرسال دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا إلى مصر من إنتاج شركة «سينوفارم» خلال الشهر الجاري، تضم 500 ألف جرعة ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا.

وأضاف مجاهد أن الاتصال تناول استعدادات الجانبين المصري والصيني لتوقيع اتفاقية التصنيع المشترك بين مصر وشركة «سينوفاك» الصينية، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا من خلال خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

وأوضح أن وزيرة الصحة بحثت مع السفير الصيني وضع آلية تفعيل استخدام الكود التعريفي (QR code) بين مصر والصين، والذي يتضمن معلومات عن تحليل (PCR) الخاص بفيروس كورونا والأجسام المضادة وموقف تلقي اللقاح، مؤكدة موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية وترحيب مصر بها، بما يساهم في تسهيل حركة التنقل بين البلدين وتنشيط التبادل التجاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية المختلفة بين البلدين.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الجائحة، مما ساهم في تطعيم الأطقم الطبية والتوسع في عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والمستحقين اللقاح من الشعب المصري تباعاً، والعاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.

من جانبه، أكد السفير الصيني لدى مصر أهمية التعاون بين البلدين في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا، موضحًا أن توقيع اتفاقية التصنيع المشترك يعد امتدادا للعلاقات المصرية الصينية ومواصلة لتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا.

ولفت إلى حرص الحكومة الصينية على تشجيع الشركات المصنعة للقاحات على تزويد قدرتها الإنتاجية بما يساهم في تلبية احتياجات مختلف الدول من اللقاحات وفي مقدمتها مصر، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده المبذولة في تعميق التعاون والتضامن المصري الصيني منذ بداية جائحة كورونا.