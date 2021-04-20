شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على جرار زراعي لإلقائه نواتج هدم على الطريق الإقليمي كفر داود/ السادات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بالتحفظ على جرار زراعي بمقطورة لإلقائه نواتج هدم على الطريق الإقليمي كفر داود/ السادات.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات في تصريحات له، الثلاثاء، أنه خلال المرور الميداني بنطاق الوحدة المحلية بكفر داود تبين وجود جرار زراعي يقوم بإلقاء تراكمات هدم على الطريق الإقليمي كفر داود/ السادات، وعلى الفور تم التحفظ على الجرار وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد رئيس الوحدة المحلية استمرار المتابعة الدورية على مدار الساعة لضبط أي مركبة تلقي مخلفات بناء ونواتج هدم بالطرق العامة والجسور وفي غير الأماكن المخصصة لها.