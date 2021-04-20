شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مديري المدارس الابتدائية على تنمية المهارات المهنية والسلوكية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن تدريب مديري المدارس الابتدائية بالمحافظة على تنمية المهارات المهنية والسلوكية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن التدريب يعقد لمدة 5 أيام في قاعة مصادر التعلم بالمديرية، بحضور مديري المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة.

وأشار رضوان إلى أن التدريب يهدف إلى تنمية المهارات المهنية والسلوكية لمديري المدارس بالمرحلة الابتدائية، حيث يتم عقد عدد من المحاضرات للمتخصصين في التدريب بالمديرية.

من جانبه، أكد طارق مصطفى، مدير إدارة التدريب التخصصي بمديرية التربية والتعليم، أنه عقدت محاضرة بعنوان ( المشاركة المجتمعية) للمحاضر جمال الحجاوي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ومحاضرة ثانية بعنوان ( الإشراف والقيادة التربوية ) للمحاضر إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية.