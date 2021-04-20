شكرا لقرائتكم خبر عن صعق كهربي بالمنزل.. مصرع طفلين بحادثين منفصلين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفلان مصرعهما فى حادثين منفصلين نتيجة صعق كهربائي في المنزل في مركزى الدلنجات وكفر الدوار في نطاق محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوصول الطفل «محمد .م» ، عامين ونصف، إلى مستشفى كفر الدوار المركزي، جثة هامدة، وأفاد أهلية الطفل بإصابته بصعق كهربائي في المنزل، وتم إيداع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا أيضًا من مركز شرطة الدلنجات بوصول الطفل «محمد .س» 5 سنوات، إلى مستشفى الدلنجات المركزي جثة هامدة، وقرر أهلية الطفل بإصابته بصعق كهربائي أثناء وجوده في المنزل، وتم إيداع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى فى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.