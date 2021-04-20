شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في شمال سيناء: حار.. ودرجات الحرارة تصل لـ33 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء طقس حار خلال ساعات النهار معتدل خلال ساعات الليل، فيما تشهد مختلف مدن المحافظة هبوب رياح خفيفة، ساعدت في تلطيف درجات الحرارة.

وبحسب هيئة الأرصاد فقد تراوحت درجات الحرارة في مدينة العريش ما بين 16 إلى 25 درجة، ومدينة رفح ما بين 15 إلى 24 درجة ومدن وسط سيناء «الحسنة –نخل» ما بين 15 إلى 33 درجة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد توقعت أن يسود صباح الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.