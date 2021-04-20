شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم رئيس جنوب أفريقيا رسالة من السيسي حول مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سامح شكري ‏وزير الخارجية جولته الأفريقية ، حيث سلم اليوم الثلاثاء رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ، وذلك في ثالث محطات جولته الأفريقية التي بدأها بزيارة العاصمة الكينية نيروبي .

والتقى وزير الخارجية سامح شكري أمس الاثنين عثمان غزالي رئيس دولة جزر القمر الشقيقة حاملاً إليه رسالة من رئيس الجمهورية، وذلك في ثاني محطات الجولة الأفريقية التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري قام خلال اللقاء بتسليم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة لشقيقه رئيس دولة جزر القمر، والتي تتمتع حاليًا بعضوية هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث تناولت الرسالة الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة واستعراض الموقف المصري في هذا الصدد.

وأشار متحدث الخارجية إلى أن وزير الخارجية قدم للرئيس القمري كذلك عرضًا حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، حيث أبرز الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، فضلاً عن تأكيده تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل لهذه القضية على نحو يحول دون المساس بالأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن المقابلة تطرقت أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بجزر القمر الشقيقة، معربًا عن تطلع مصر إلى تدعيم هذه العلاقات في شتى المجالات بجانب استشراف مجالات جديدة للتعاون، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.