شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت في مصر اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، انخفاضًا طفيفًا في اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الطلب عليها، كما انخفضت أسعار الكتاكيت واستقرت أسعار البيض عند نفس الأسعار دون تغيير.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار المزرعة، اليوم الثلاثاء 20 أبريل ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيهات في المحال التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

سعر الدواجن البيضاء من 24 إلى 26 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 28 إلى 30 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 29 إلى 32 جنيها للكيلو .

سعر الرومي البرونزي من 40 إلى 44 جنيها للكيلو.

سعر الرومي الأبيض من 34 إلى 39 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت الرومي عمر يوم من 16 إلى 17 جنيها.

سعر الكتكوت الرومي البرونزي عمر 45 يوما من 44 إلى 45 جنيها «وزن 500 جم».

سعر البط المسكوفي من 43 إلى 48 جنيها للكيلو.

سعر البط المولار من 38 إلى 43 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوي من 22 إلى 25 جنيها للكيلو.

سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيها.

سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 4.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.5 إلى 6 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 3 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 28 إلى 30 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 29 إلى 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 32 إلى 35 جنيها.