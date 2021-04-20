شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 8 جنيهات في 24 ساعة.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا، في بداية التعاملات، صباح اليوم الثلاثاء، 20 أبريل 2021، بعدما حقق أعلى ارتفاع له منذ شهرين، حيث حقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا انخفاض بمقدار 8 جنيهات للجرام عن سعر صباح الاثنين.

وشهد سعر الذهب عالميا حالة من التذبذب في العقود الآجلة للذهب حيث اختتمت الأمس بانخفاض ملحوظ حتى عاودت الارتفاع وقت افتتاح البورصات العالمية لتعاد الانخفاض قليلا مع انطلاق التعاملات لتتداول عند 1.771.80 دولار للأوقية خلال الدورة الأسيوية، وذلك بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار، وفي التعاملات الفردية انخفضت سعر الأوقية بمقدار 18 دولار عن سعر صباح الاثنين.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في صباح اليوم الثلاثاء 20 أبريل، 780.08 جنيه، وكانت في صباح الاثنين 788.18 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا صباح اليوم الثلاثاء، 1.768.68$ ، وكانت صباح الاثنين، 1.786.40$.

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب في مصر وعالميًا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات أمس الاثنين 19 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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