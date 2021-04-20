شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يناقش أعمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير 57 قرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية ، خلال جلسته أمس ، عددًا من الملفات والقضايا التي تهم المواطن السكندري وعلى رأسها أعمال تنفيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى برج العرب القديمة التي تستهدف تطوير ٥٧ قرية بتكلفة تقديرية ٣ مليارات جنيه، وذلك تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية القائمة على المبادرة تعمل بشكل متكامل على الإسراع في كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة.

وأضاف أن مبادرة الرئيس ستحدث نقلة نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابي قوي على المواطنين بالقرى، كما أنها تؤكد مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء في القرى والنجوع من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كل المرافق والاحتياجات الأساسية لهم.

حضر الجلسة أحمد جمال نائب المحافظ، وجاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)

"تنفيذى الاسكندرية" يناقش مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ57 قرية ونجع بتكلفة 3 مليار جنيه (صور)