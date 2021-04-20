شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: تطوير 265 مركزا تكنولوجيا لفصل مقدم الخدمة عن الموظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحسين الخدمات المحلية بدأ بشكل حضارى ومتكامل على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تطوير المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية لفصل مقدم الخدمة عن الموظف.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم تطوير 265 مركزا تكنولوجيا على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى تدشين منصة الخدمات المحلية لتقديم الخدمات المحلية "اون لاين".

جاء ذلك خلال تسليم اللواء محمود شعراوي وزير المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسليم أول 10 سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات الأحياء للمواطنين.



أول ١٠ سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات الأحياء للمواطنين



تسليم أول 10سيارات مجهزة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات الأحياء للمواطنين