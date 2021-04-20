شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2021 وطريقة عقدها ورقيا أم إلكترونيا.. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا، تحدث حول موعد عقد الامتحانات الأساسية للثانوية العامة والفرص الامتحانات، وطريقة أداء وعقد الاختبارات لطلاب الثانوية العامة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات الأساسية للثانوية العامة من المقرر أن تبدأ شهر يوليو المقبل للدور الأول، وامتحان أخر فى شهر أغسطس، وأخر فى سبتمبر، على أن يتم تحديد موعده فى وقت لاحق.

وتناول البث المباشر، طريقة وآلية عقد الامتحانات وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حيث من المقرر أن تعقد الاختبارات بشكل الكترونى بعد التأكد من نجاح تجربة الامتحانات التدريبية التى تتم فى شهور أبريل ومايو ويونيو2021، إضافة إلى سيناريوهات عقد الاختبارات إلكترونيا، والتى تمثلت فى تعقد الامتحانات الكترونيا على السيرفرات الموجودة داخل المدارس، وعقد الاختبارات دون الاعتماد على الانترنت بالمدرسة، وسيناريو أخر عقد الامتحانات إلكترونيا من خلال خطوط الفايبر، والاعتماد على خطوطو الفايبر الموجودة في المدارس، كما أن خطوط الفايبر تربط أجهزة التابلت بمنصة الامتحان عبر الإنترنت، وتوصيل التابلت بمنصة الامتحان على الإنترنت باستخدام شريحة التابلت.