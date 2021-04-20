شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن تطوير هيئة السكة الحديد أبرزها تصنيع 1000 عربة بضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أبرز 10 معلومات عن اتفاقية وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، من حيث أهداف الاتفاقية والجدول الزمنى المستهدف لتنفيذها كالتالى:-

1- تهدف الاتفاقية لتعظيم المنتج المحلى فى مجال صناعة عربات السكك الحديدية

2- الاتفاقية تستهدف تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة

3- تشمل 300 عربة كشف قلاب

4- 375 عربة سطح حاويات

5- 150 عربة صهريج

6- 125 عربة صندوق

7- 50 عربة سبنسة.

8- مستهدف الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد الـ 1000 عربة خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائى

9- الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد 300 عربة خلال 24 شهرا

10- الانتهاء من جميع عربات السطح بعدد 375 عربة خلال 24 شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائي.