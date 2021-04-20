شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 3436 شاباً.. بينهم 54 من ذوى الاحتياجات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3436 شاباً، بينهم 54 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 13304 راغب عمل منهم 69 من ذوي القدرات ، وتوفير 1644 فرصة عمل .

وأوضح الوزير، فى بيان، أنه تم استخراج 1666 شهادة قياس مستوى المهارة و1510 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر مارس الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش 170 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 70 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ 143 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 162 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 189 محضراً عمالياً ، وبحث 85 شكوى ، وعمل ندوتان توعية ، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 396 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 7 منحة زواج بـ 21 ألف جنيه ، و 39 منحة مولود بإجمالي 79 ألف جنيه ، و 11 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 22 ألف جنيه ، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 3 عمال بمبلغ 810 جنيهات ، وعمل 6 عمليات جراحية بـ 23 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 145 ألف جنيه لـ 66 عاملاً ، وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 32 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 8 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 550 شكوى عمالية ( فصل - مطالب )، تم تسوية 47 شكوى منها ودياً ، وإحالة 224 شكوى للمحكمة العمالية ، و 145 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 360 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية بفض إضراب لـ 335 عاملا بشركة تعبئة وتغليف ، وتم توعية العمال بعدم مشروعية الإضراب، وضرورة التوجه للمديرية لتقديم طلب مفاوضة جماعية، واستجاب العمال وعادوا للعمل مرة أخرى.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه جارى البدء فى الدورة التدريبية على مهن التفصيل والحياكة، وصناعة الألوميتال بمركز التدريب المهني ببولاق الدكرور، كما تم بدء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز تدريب منشأة البكري.