شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات وأقلنى فيه من الخطايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، التى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

ويوجد العديد من الأدعية المستحبة في شهر رمضان، التى تكون صلة وصل بين العبد وربه لنيل رضاه، وطلب مغفرته ورضاه، ومن أهمها: عن ابن عَبَّاس، عن النبى صلى الله عليه و آله وصحبه أجمعين:” اللَّهم ارزُقني فيه رَحمة الْايْتام، و إِطْعام الطَّعام، وَإِفشاء السلام، وارزقنى فيه صُحبة الْكرام و مجانبة اللئام، بطولك يا أمل الْآملين"، "اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شُكرك، واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اَللّهم اجْعلنى فيه مِنَ الْمُتوكلين علَيك الفائزين لديك الْمقربينَ َإليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صِيامِه وقِيامه بِتَوفيقك يا هادِى المُضلين. اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات، وأقلنى فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنى فيه غرضاََ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدرى بأمانك يا أمان الخائفين".