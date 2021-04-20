شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يدخلون على منظومة تحديثات الامتحان التجريبى التقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل طلاب الثانوية العامة على منظومة التحديثات الخاصة بالامتحان التجريبى التقنى، منذ العاشرة والنصف وتستمر التجربة حتى الواحدة ظهرا، بهدف قياس أجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد على الشبكات الداخلية لكل مدرسة، وليس على شرائح الإنترنت لدى الطلاب، موضحة أن الطالب يتم تدريبه على كيفية دخول الامتحان إلكترونيا، وإدخال أكواد الامتحان والحصول على كلمة السر، كما تحدد الوزارة نقاط القوة وسعة الشبكات فى كل منطقة ومدرسة للتعامل معها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إن امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء التجريبية الأولى للثانوية العامة يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر، حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، أما الطلاب الآخرون يذهبوا يوم الخميس، حيث نختبر الشرائح الموجودة بأجهزة التابلت فقط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة تـسليـم أكــواد جلسات الامتحان التقنيى للمدارس الثانوية العامة، التى تعقد يومي 20 و22 ابريل الجارى، حيث أكدت الوزارة، أنه تـم إتــاحــة تـسليــم أكـــواد جلسات الامتحان التجريبى التـقنـي، ويتـم الإعلان عن أكواد الجلسات الخاصة بكل يوم على التطبيق الخاص بكل مدرسة ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خـارج المدرسة.