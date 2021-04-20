أمطار وانخفاض ملحوظ للحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية من الثلاثاء 20 أبريل إلى الأحد المقبل الموافق 25 أبريل.

وقالت الهيئة، أنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 22: 24، والقاهرة والوجه البحري من 29 : 32، وجنوب البلاد 36 : 42 درجة.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو التالي:

الثلاثاء:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من الساحل الغربية بنسبة 30%، وجنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد.

الأربعاء:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الخميس:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب سيناء.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب سيناء.



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