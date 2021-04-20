شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع الإسكندرية تستعد لاستقبال الأقماح.. وتشكيل 6 لجان لاستلام المحصول من المزارعين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، استعدادتها لبدء موسم توريد الأقماح المحلية للعام 2021، حيث تم تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضي، وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة و عضوية العاملين المعنيين.

وقال «سعدالله»، في بيان، الثلاثاء، إنه سيتم البدء باستلام الأقماح الموردة في صومعة برج العرب والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن ، ومن المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

وأوضح أنه يقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمي وفريق العمل التابع لها بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام ولضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة، حيث زاد سعر توريد القمح المحلي هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها و درجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.

وأشار إلى أن موسم توريد القمح يبدأ من ١٥ أبريل وحتى ١٥ يوليو إلا أنه هذا العام سيبدأ بالوجه البحري اليوم ٢٠ أبريل بقرار وزاري ويمتد لمدة ٣ أشهر نظرًا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.

وشدد على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة في قسم الحبوب ولجان استقبال الأقماح بتشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في ظل استمرار فيروس كورونا لتأمين العاملين والمترددين على أماكن التوريد.

صوامع الاسكندرية تستعد لاستقبال الأقماح المحلية .. وتشكيل 6 لجان فنية لاستلام المحصول من المزارعين (صور)

صوامع الاسكندرية تستعد لاستقبال الأقماح المحلية .. وتشكيل 6 لجان فنية لاستلام المحصول من المزارعين (صور)

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