شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ ثامن أيام رمضان.. تعرف على سعر اللبن في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر اللبن في مصر خاصة الجاموسي انخفاض قدره 50 قرشا في سعر الكيلو (جملة)، بمعدل 25 جنيه في سعر فنطاس اللبن الجاموسي الذى يزن 50 كيلو جرام، وذلك في مستهل تداول اليوم الثلاثاء 20-4-2021، وسط توقعات بثبات واستقرار سعر اللبن في مصر خلال شهر رمضان، رغم الاقبال الكبير على اللبن من قبل المواطنين في وجبة السحور

وجاء سعر اللبن البقري في ثامن أيام شهررمضان من الموردين إلى المصانع الصغيرة ليتراوح من 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، حيث يشهد سعر الألبان البقرى ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة.

وتوقعت شعبة منتجى الالبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن يكون هناك استقرار في سعر اللبن خلال شهر رمضان.

«المصري اليوم» تنشر سعر اللبن فى مصر اليوم الثلاثاء ثامن أيام من رمضان:

اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من "زريبة المواشى) بـ575 جنيه ما يعنى سعر الكيلو 10.5 جنيه، ثم يباع للمحلات بـ11.5 جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى .

أما سعر الجبنة يتفاوت حاليًا، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوجرام الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه الى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسي في صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسي

كما ساهم رمضان في انخفاض سعر الجبنة الرومي الطازجة جنيه ليسجل سعر الكيلو من 59 جنية إلى 63 جنيه، ثم يضاف إلى سعر الكيلو 1.5 جنيه إلى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوما وتقل فى الوزن بمعدل 8 إلى 12%.

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