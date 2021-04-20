شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اليوم الثاني من الامتحانات التجريبية للثانوية العامة بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة إلكترونيا على التابلت لشهر أبريل بهدف اختبار الشبكات وأجهزة التابلت للوصول للمنصة الإلكترونية للامتحانات بأكثر من طرىقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان التقني التجريبي في يومه الثاني، سيعقد من الساعة ١٠:٣٠ صباحا، وحتى ١:٠٠ ظهراً، للأهداف التالية، ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأكدت الوزارة أنه للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور، والرقم المختصر: 19368 أو من خلال الواتساب: 01148970610، كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبي من الساعة 10.30 صباحا، وحتي 1 ظهرا، وسيتم عقد الامتحان الرئيسي من داخل المدرسة على خادم server من داخل قاعات بها Wi-Fi.

وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت الوزارة أن الهدف هو استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code، من خلال الرابط g12.emis.gov.eg

وأضافت أن الهدف من اليوم الثاني هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg بواسطة ال Wi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط مع تعطيل وإلغاء العمل بشرائح ال 4G في هذا اليوم وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج. والدخول على نفس الرابط g12.emis.gov.eg لتسجيل الملاحظات.

وتابعت الوزارة أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الإلكترونية بواسطة شرائح الـ 4G فقط، والغرض هو التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء الاختبارات مع غلق الـ Wi-Fi في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.

وأعلنت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس التي لا يوجد بها خادم server، سيتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة باستخدام الـ 4G، أو من خلال أجهزة الشبكات واتباع نفس خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات أثناء حضور الطلاب في اليوم الأول والثالث.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الثاني للامتحان التجريبي الأول لطلاب الثانوية العامة، الذي سيعقد الثلاثاء، يخص طلاب المدارس الحكومية، التي بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط.

وأضاف الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن باقي الطلاب سيؤدون الاختبار التجريبي الثالث والمقرر عقده يوم الخميس المقبل لاختبار الشرائح الموجودة بأجهزة التابلت فقط.

وطالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا؛ التي تروج لفشل بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم لدى الطلاب.

وحذر وزير التربية والتعليم من جروبات فيسبوك، مؤكدا أنها ليست مرجعا لتقييم الوضع، والوزارة لديها غرف عمليات ترصد ما يحدث بجميع المدارس، مناشدا بالتوقف عن القيل والقال ونتبع أسلوبا علميا بعيدا عن مهاترات فيس بوك.

وقال: «أتمنى أن نتوقف عن القيل والقال، ونلتزم بمتابعة البيانات والأرقام الرسمية، فنحن نعلم جيدا ما يحدث على الأرض ولا نحتاج للكلام على السوشيال ميديا، ولكن نحتاج ابلاغ أي معلومات إلى غرف العمليات فقط وليس لوسائل التواصل الاجتماعي».