شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتدى القاهرة للتغير المناخي الـ73 يبحث إنتاج الغاز الحيوي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة ووزارة البيئة، غدا، عبر تطبيق Zoom، منتدى القاهرة للتغير المناخى الثالث والسبعين تحت عنوان: «إنتاج الغاز الحيوي في مصر.. طلب متزايد وإمكانات متنامية»، بحضور عدد من خبراء الطاقة والبيئة.

وسيتطرق المنتدى إلى اكتشاف أحد الحلول الشاملة والواعدة في انتاج الغاز الحيوى والتى لم يتم بعد استكشافه بالكامل ويتمثل في إمكانية استخدام المخلفات الزراعية والمحلية لإنتاج الطاقة النظيفة للحفاظ على المناخ، ويساهم الغاز الحيوي الذي ينتج عن نطاق ضيق في تحلل النفايات العضوية فيساعد بذلك في التخفيف من الانبعاثات من قطاع الطاقة وقطاع النفايات على حد سواء.

يفتتح الفعالية فيليب موباي رئيس القسم العلمي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والدكتور على أبوسنه، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات والمدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية، ومن الحضور محمود التهامي ممثل مؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة، وغادة أحمدين منسق تقني في برنامج المنح الصغيرة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية.