شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات مهمة عن تعاون مصر مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات.

ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

كما أن التعاون فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، وهو ما سوف نستعرضه فى التقرير التالى.

1- تم إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية فى الأماكن البعيدة عن التجمعات المائية .

2- يتم استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها

3- يتم تنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات

4- يتم إنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية

5- تساهم الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية

6- تساهم مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل