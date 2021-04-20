شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن توزيع 159 طن لحوم وسلع غذائية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم توزيع 159 طن من السلع واللحوم المجمدة، على الأسر بمناطق الأسمرات وأهالينا والمحروسة ومنشأة ناصر وعزبة خير الله وعزبة أبو قرن بمصر القديمة، وغيرها خلال شهر رمضان.

وأكد اللواء خالد عبد العال، أن قافلة صندوق تحيا مصر الغذائية تأتى ضمن حملة "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوزيعها خلال شهر رمضان المعظم فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتبناها الرئيس السيسى ، التى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم توزيع المواد الغذائية على المستحقين بكافة قطاعات المحافظة، مشيدا بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات والسعى نحو توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين و دعم الأسر الأوى بالرعاية والأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.

يذكر أن محافظة القاهرة تسلمت 15 طن لحوم مجمدة و144 طن مواد غذائية جافة، من صندوق تحيا مصر، ليتم توزيعها على 12 ألف أسرة بالمناطق الأكثر احتياجا والاسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر توزيعهم تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى.