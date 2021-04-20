شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تتواصل مع "المركزى للإحصاء" لحصر أعداد أعضائها بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عبد الحى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام النقابة بالتواصل مع كافة أعضائها داخل مصر وخارجها لمساعدتهم في حل أي مشكلات قد تواجههم، لافتا إلى اهتمام النقابة بتفعيل دور لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة برئاسة الدكتور محمد الأكشر، والتى عقدت عدة لقاءات مع مسؤولى وزارة الخارجية للتعاون فيما يخص الأطباء العاملين والمقيمين خارج مصر وما يواجههم من مشكلات ومعوقات.
من ناحية أخرى، ناشدت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء وأفراد الطاقم الطبى بأخذ لقاح كورونا، حيث إن كل دول العالم توفر اللقاحات المختلفة، ولا يوجد لقاح أفضل أو آمن من لقاح أخر، مؤكدة أن اللقاح يقلل من احتمالات الإصابة، ويمنح درجة من درجات المناعة، وفى حالة الإصابة تأتى بأعرض أقل حدة، وبالتالى لابد من حصول الجميع على اللقاح، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حيث شهدت الفترة الماضية تراخى فى تطبيقها، والذى أدى بدوره فى ارتفاع عدد الوفيات بالموجة الثالثة.