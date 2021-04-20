شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين على الطرق»: 30 ألف جنيه للوفاة والتعويض طبقًا لنسبة العجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين على الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكة الحديد بالاتحاد المصرى للتأمين، إن المجمعة لم يصلها إخطار بعد ببيانات المتوفين والمصابين فى حادث قطار طوخ.

وأضاف فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن المجمعة ملزمة بصرف التعويضات فورًا حال وصول البيانات والإخطارات واستيفاء المستندات اللازمة، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض فى حالة الوفاة تبلغ 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تجرى دراسة لبحث زيادة قيمة التعويض، بينما تحدد قيمة التعويض المخصص لحالات العجز الكلى أو الجزئى وفقًا لنسبة العجز.

وأوضح أبواليزيد أن الأمر ينطبق على ضحايا قطار سوهاج أيضًا وضحايا أتوبيس أسيوط، حيث لم تصلهم حتى الآن إخطارات أو بيانات، مترقبًا وصولها عقب انتهاء جهات التحقيق من تحقيقاتها فى الحادثين. وتتكفل مجمعة التأمين على الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكة الحديد بالاتحاد المصرى للتأمين بصرف التعويضات للمصابين وأهالى المتوفين فى حوادث القطارات بمجرد ورود إخطار إلى المجمعة بالحادث من هيئة السكة الحديد يتضمن بيانات المتوفين والمصابين، على أن يتم صرف التعويضات بمجرد استيفاء المستندات دون أى تأخير.

وتختص المجمعة بتوفير تأمين حوادث لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويتم سداد نسبة من المبلغ فى حالة الإصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تأمين الحوادث الشخصية، ويتم صرف المبلغ للمتضررين أو ورثتهم دون وسيط ودون اتخاذ أى إجراء قانونى أو اللجوء إلى القضاء.

وتتضمن قائمة المستندات التى يجب على المتضررين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق تقديمها شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق، وكذلك تقرير طبى عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها المتوفى، وإقرار وصاية فى حالة وجود قُصر من الورثة. وفى حالة العجز الجزئى المستديم، يتطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز، ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق دون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة، حيث يمكن لورثة المتوفى أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف مبالغ التعويضات.