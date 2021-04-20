شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 3 حالات لمعهد ناصر.. و«زايد» تترأس غرفة «الطوارئ والأزمات» للمتابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غرفة الطوارئ والأزمات المركزية لمتابعة تطورات حادث قطار (القاهرة - المنصورة) والذى أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التى استقبلت المصابين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، مشيرًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمى، قليوب التخصصى، بنها للتأمين الصحى، بنها الجامعى). وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التى استقبلتها المستشفيات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد. ولفت «مجاهد» إلى أن الوزيرة وجهت أثناء زيارتها للمصابين بوضع كافة إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين، فضلًا عن جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات التى تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة، إذ تم نقل 3 حالات إلى مستشفى معهد ناصر، وجار إجراء جراحات عاجلة لهم.

وأكد توافر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات، مشيرًا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألفا و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجى بمراكز خدمات نقل الدم القومية. وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل الوزارة بالقليوبية، بتوفير كافة سبل الدعم الطبى للمستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية وجراحية، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين بمستشفى بنها الجامعى.