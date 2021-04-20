شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5.3 مليون قرص وعبوة أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا داخل مخزنين بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط نحو ٣٥٤ ألف عبوة وقرص أدوية مجهولة المصدر مهربة جمركيا وكذلك ٥ ملايين قرص أدوية ومنشطات بداخل مخزنين بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قد أكدت قيام (المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص –بمحافظة الجيزة) بتجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة «مجهولة المصدر» وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطراً بالغا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافه وتم ضبطه، وتم العثور بداخل المخزن على (353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة)، وأرشد المتهم عن مخزن آخر عثر بداخله على (5 ملايين عبوة وقرص أدوية ومنشطات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المختصة)، وبمواجهة المتهم، اعترف بما نسب إليه، وأضاف بأن المخزنين ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.