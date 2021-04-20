اليوم.. نظر دعوى "العدل جروب" ضد سارة التونسي لمطالبتها بتعويض 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي.

وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي و عدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت فى المجال الفني لعقود.