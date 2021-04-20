شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الري» يكشف أضرار فتح المخارج المنخفضة في «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المهندس محمد غانم تفاصيل رفض مصر للإجراءات الإثيوبية الأخيرة المتعلقة بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط.

قال غانم في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين: «نشهد الآن استمرار المماطلة الاثيوبية والإجراءات أحادية الجانب في مسألة ملء سد النهضة والإجراءت الأخيرة من أديس أبابا ببساطة عبارة عن فتحتين تم فتحهما لإدرار المياه من السد بهدف تخفيض منسوب المياه أمامه».

تابع: «في الفترة الماضية كنا نرى المياه تمر فوق السد ولم يكن بوسعهم القيام بأية تعلية أو صب خرسانة وبالتالي فإن البدء في الفتحتين الجديدتين يهدف إلى خفض منسوب المياه في البحيرة تمهيدًا للتجفيف ومن ثم الإقدام على الملء الثاني».

واصل: «كل ما ذكرته إثيوبيا في بيانها اليوم كذب وبه تدليس في الأرقام حيث أنهم يتحدثون عن فتحتين بالإضافة إلى 13 توربينة لتمرير المياه خاصة وأن الفتحتين أقصى تصريف لهما لا يزيد عن 50 مليون متر مكعب يوميًا وسوف تنخفض من المياه شهريًا بالكثير مليار متر مكعب ونحن كدول مصب تعودنا خلال شهري يوليو وأغسطس أن نحصل على 22 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان ومن ثم فإن هاتين الفتحتين أقصى ماتسطيعا صرفه خلال شهري يوليو وأغسطس تزامنًا مع موسم الفيضان هما 2 مليار متر مكعب ومن ثم نتحدث عن فارق هائل بين 22 مليتار متر مكعب في موسم الفيضان ونحو 2 مليار متر مكعب بواسطة الفتحتين».