شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية كاثوليك المنيا: عودة الاحتفالات الكنسية حتى عيد القيامة بإجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك في محافظة المنيا إتخاذ إجراءات وقرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع حالات الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وأصدرت المطرانية برئاسة الأنبا باسيليوس بيانًا موجها لجميع الآباء الكهنة والراهبات والشعب، تضمن عودة الاحتفالات بالقداسات وكذلك بقداس أحد الشعانين وأسبوع الآلام والجمعة العظيمة، وقداس عيد القيامة المجيد مع مراعاة إتخاذ أقصى درجات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويمنع من الدخول من يخالف ذلك.

وتضمنت الإجراءات أيضًا، عدم استقبالات رسمية يوم عيد القيامة المجيد، واستمرار غلق قاعات الاحتفالات، ويتم الصلاة على المنتقلين بمرض كورونا في فناء الكنيسة، وتعليق الأنشطة والخدمات والاحتفالات.

وتضمنت اقتصار صلاة الأكليل على حضور العروسين و20 من الأقارب، واقتصار صلاة الثالث على أسرة المنتقل فقط، وتُمنع الزيارات المنزلية ويتم الإكتفاء بصلاة القنديل العام في الكنيسة.