شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة الأب والأم بكورونا.. محافظ أسوان يهدي شهادات استثمار لـ3 فتيات شقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم لـ٣ بنات في مقتبل العمر بعد أن أصبحن يتيمات بعد وفاة والدتهن ثم والدهن خلال أيام قليلة نتيجة أصابتهم بفيرس كورونا.

وأكد المحافظ أنهن لسن وحدهن في مواجهة متطلبات ومصاعب الحياة حيث تم أهدائهن ٣ شهادات استثمار بأسمائهن بواقع ٥ آلاف جنيه لكل واحدة منهن ضمن جهود مبادرة الناس لبعضهم، موجهاً مدير عام التضامن الإجتماعى بمتابعتهم وتسليمهم عدد ٢ كرتونة مواد غذائية ولحوم، وكذلك كرتونة مواد غذائية لجارتهن التي ترعاهن بعد وفاة الأم والأب.