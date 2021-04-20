شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء شادي أبو العلا البرلماني السابق في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي اللواء شادي أبوالعلا، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بندر المنيا، مساء الاثنين، بعد صراع مع المرض.

ونعي الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب السابق والأمين العام لحزب حماة الوطن بالمحافظة، «أبوالعلا» في بيان جاء فيه: «رحل منذ قليل عن عالمنا أعز أصدقائي الغاليين ومن الرجال الوطنين المخلصين لعملهم، الذي أمضي الـ5 سنوات السابقة في مجلس النواب مدافعا عن الحق ويثور من أجله، وظل خادما للجميع، فتستظل أعماله وذكراه في قلوبنا جميعا وهو الصديق: النائب اللواء شادي أبوالعلا، فقد صدمنا بهذا الخبر وتعتصر قلوبنا آلما وحزنا على فراقه، ولا نملك إلا أن ندعوا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأصدقائه وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».