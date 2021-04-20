شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى منفعلًا: «هنطبق حظر التجوال في سوهاج إزاي.. هنمنع الناس تروح الغيط؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ازدياد بمحافظة سوهاج بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الحل الأمثل للحد من الإصابات يكمن في ارتداء الكمامة، لأن حظر التجول لم يؤثر في الحد من انتشار الوباء بالعديد من الدول.

وأكد موسى أن المواطن في سوهاج يعيش على فيض الكريم و«مش معاه فلوس في البنك يصرف منها لو اتفرض عليه حظر تجوال».

وتسائل موسى عن كيفية تطبيق الحظر في سوهاج: «هنمنع الراجل يروح الغيط الذي يعد مصدر رزقه الوحيد، ولا نعمل ايه؟»، مشيرا إلى أن المنازل ملاصقة لبعضها في الصعيد.

وأردف قائلا: «عاوز بيان واضح من الحكومة والجهات المعنية عما يحدث في سوهاج وطبيعة الوضع الوبائي بشأن أزمة كورونا. الناس عاوزة الحقيقة».