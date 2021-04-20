شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعلن إدراج 46 قرية نوبية ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد تم إدراج قرى مركز ومدينة نصر النوبة ضمن البرنامج الرئاسى " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى للعمل على تحسين حياة ومعيشة المقيمين بهذه القرى وإحداث نقلة حضارية وتغير شامل لواقع الحياة بها.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك سيساهم بشكل مباشر فى تلبية العديد من المطالب الجماهيرية وخاصة أنه سيتم إدراج 9 وحدات محلية قروية رئيسية بمركز ومدينة نصر النوبة و46 قرية أم وتابع لتخدم نحو 143 ألف و500 نسمة.

وقدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وتقديره باسم مواطنى أسوان للقيادة السياسية على الاهتمام المتواصل والمستمر برفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء محافظات الجمهورية ومنها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح، بأن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى تساهم بذلك فى تقديم الخدمات المختلفة لأهالى مراكز كوم أمبو وإدفو والتى دخلت قراها لحيز التنفيذ الفعلى بها، ليضاف لها قرى مركز نصر النوبة ليصل إجمالى القرى المدرجة والمستهدفة ضمن المبادرة 31 قرية رئيسية بالمراكز الثلاثة و114 قرية فرعية وتابع.

وأشار اللواء عطية، إلى أنه ستقوم الجهات المختصة التابعة لمختلف الوزارات بالبدء تدريجياً فى حصر كافة الأعمال والخدمات التى سيتم تنفيذها بقرى نصر النوبة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مثلما تم من قبل داخل قرى كوم أمبو وإدفو.