شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: لا صحة لفرض 50 جنيها غرامة للمتعاملين مع الـ"ATM" بدون كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن ما تردد حول فرض رسوم قيمتها 50 جنيهًا للعملاء المتعاملين مع ماكينات الصراف الآلى فى البنوك وغير المرتدين للكمامات، بأنه عار تماما من الصحة واصفًا إياها بأنها نكتة "سخيفة".

وانتشرت على مدار اليوم رسالة صوتية تشير إلى فرض 50 جنيها غرامة للمتعاملين مع الـ"ATM" بدون كمامة، وهو ما نفاه نائب رئيس البنك الأهلى المصرى.